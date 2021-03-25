Тирана, , 05:50 — REGNUM В Албании 24 марта в результате обследования 2475 человек выявили 448 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 696 пациентов выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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За день 2302 человека прошли вакцинацию от COVID-19. Всего вакцинацию в стране прошли 53 992 гражданина Албании.

При этом в Албании если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30 тыс. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 122 295 случаев заражения коронавирусом. 87 193 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2171 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них — 15 — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 32 931. На стационарном лечении находятся 357 пациентов, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.

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