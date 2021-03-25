Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Xbox в тестовом режиме сняла ограничение на доступ к бесплатным многопользовательским играм Xbox Live Gold. Об этом 25 марта сообщил портал GamesRadar.

Участники программы Alpha Skip, не имеющие подписку Xbox Live Gold, теперь могут не только играть в бесплатные онлайн-игры сервиса, они также получили доступ к функциям Looking 4 Groups и Party Chat. В компании отметили, что после окончания тестового периода ограничения будут сняты для всех пользователей Xbox Live.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что подписчики Xbox Live получили доступ к двум новым бесплатным играм: Port Royale 3 и VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse.

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