Приштина, , 04:36 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 24 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3634 образцов в крае выявили 781 носителя коронавируса. Ещё 764 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 84 498 случаев заражения коронавирусом. 69 887 пациентов уже здоровы. 1803 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 808 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.=

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