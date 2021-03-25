Токио, , 03:42 — REGNUM Запуски баллистических ракет КНДР представляют собой угрозу для безопасности и мира, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Reuters.

По его словам, ракеты пали за пределами японской особой экономической зоны. Японский премьер подчеркнул, что ракетные пуски представляют угрозу для всего региона, а не только для Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее заявили о пуске ракет с территории КНДР в направлении Японского моря. Позднее эту информацию подтвердила японская береговая охрана, а также источники в Белом доме США. Официальных заявлений о ракетных испытаниях со стороны Северной Кореи не поступало.

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