Москва, , 03:37 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Сбербанка ещё к одной компании группы «Евроцемент» — АО «Мальцовский Портландцемент». Решением суда было обращено взыскание на заложенное имущество должника, которое оценили на 828 млн рублей. Имущество фигурирует как залог по кредиту на 11,7 млрд рублей. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Судья Новиков, рассмотрев иск банка, обратил взыскание на движимое имущество, указанное в договоре залога от 29 июня 2017 года. Имущество, которое договором залога оценивали на 2 958 859 460 рублей, планируется реализовать с публичных торгов со стартовой ценой 828 534 417 рублей. Средства направят в счёт погашения долга по кредиту от 2017 года в размере 11 717 538 755,46 рубля.

Помимо этого, с АО «Мальцовский Портландцемент» в пользу банка взыскали 6 тыс. рублей госпошлины, а истцу вернули из бюджета 194 тыс. рублей излишне уплаченной госпошлины.

Третьим лицом в споре участвовало ООО «Петербургцемент» и «ВТБ Банк». Предприятие-ответчик позиционируется крупнейшим производителем цемента в Центральном федеральном округе и базируется в Брянской области.

Напомним, Сбербанк стал одним из кредиторов, которые с 2020 года через суд потребовали многомиллиардные долги с холдинга «Евроцемент». Ранее предприятия холдинга уже проиграли несколько крупных исков.

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