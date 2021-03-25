Нанкин, Китай, , 03:37 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая за первые два месяца 2021 года обеспечила устойчивый рост внешней торговли, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Общий объем импорта и экспорта провинции в период с февраля по март достиг 728,23 миллиарда юаней (около $111,7 млрд), что на 30,1% больше в годовом исчислении, сообщили в таможне столицы региона города Нанкина.

Экспорт вырос до 459,39 млрд юаней, что на 43,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт достиг 268,84 млрд юаней, увеличившись на 12,1% в годовом исчислении.

Экспорт механической и электронной продукции существенно вырос до 309,27 млрд юаней, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года и составляет 67,3% от общего объема экспорта Цзянсу.

Объемы торговли провинции с ее основными торговыми партнерами, включая Европейский союз, Соединенные Штаты и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, выросли на 33,9%, 42,4% и 35,5% соответственно за первые два месяца 2021 года.

Объем торговли провинции со странами, расположенными вдоль инициативы «Пояса и пути», вырос на 32,2% и составил 185,19 млрд юаней.