Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Объем импорта нефти и нефтепродуктов из России был увеличен США до 538 тысяч баррелей в сутки. Об этом 24 марта сообщается на сайте управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Указанный показатель является максимумом с 2011 года. За год импорт возрос на 3,5 процента. В результате Россия заняла второе место по импорту нефти и нефтепродуктов в США, опередив Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что «через три месяца» ошибочная политика главы Белого дома Джо Байдена в сфере энергетики приведет США к потере энергетической независимости.

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