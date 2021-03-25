Асунсьон, , 04:36 — REGNUM Власти Парагвая приняли решение до наступления католической Пасхи ввести временные ограничения (комендантский час) на перемещения граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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«Все жители должны будут находиться у себя дома и будут по минимуму перемещаться по улицам с целью пополнения запасов с 05:00 до 20:00», — говорится в сообщении ведомства. Новые ограничения вводятся на период с 27 марта по 4 апреля.

Отмечается, что в учебных заведениях страны занятия будут проходить в онлайн-формате. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу в обычном режиме. Другим торговым точкам и предприятиям общепита разрешено работать только через доставку. Также между городами страны приостанавливается автобусное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Парагвае 5 и 6 марта прошли акции протеста, в ходе которых правительство обвинили в коррупции, отсутствии лекарств, в неэффективной борьбе с пандемией COVID-19, а также в возникшем в стране экономическом кризисе.

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