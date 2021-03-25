Урумчи, Китай, , 03:25 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр общественной безопасности страны Чжао Кэчжи призвал к постоянной бдительности в борьбе с терроризмом и реализации политики обеспечения долгосрочной стабильности в Синьцзяне, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Чжао сделал эти замечания во время своей рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западне Китая, которая продлится с 19 по 24 марта. Он сказал, что Синьцзян добился заметного прогресса в социально-экономическом развитии и улучшении условий жизни людей, благодаря усилению борьбы с терроризмом.

Подчеркнув важность осознания постоянных рисков и вызовов, связанных с борьбой с терроризмом и поддержанием стабильности, Чжао призвал к продолжению мощного давления на возможную террористическую деятельность и стремлению к фундаментальным изменениям, полезным для долгосрочной стабильности региона.

Он также подчеркнул важность международного антитеррористического сотрудничества и работы по блокированию терроризма в приграничных регионах.