Липецк, , 03:22 — REGNUM Затянувшийся многомиллионный налоговый спор фабрики «Рошен», которую связывают с семьей бывшего президента Украины Петра Порошенко, завершён. Арбитраж Липецкой области отказал АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в признании незаконным решения налоговой службы, которым юрлицу были доначислены неодоимки и пени. В карточке дела, которое слушалось более четырёх лет, появилась запись об отказе в удовлетворении требований. Сам вердикт пока не обнародован. Он может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

24 марта 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Никоновой — «в иске отказать полностью».

В споре, первое решение по которому было вынесено ещё в 2017 году, речь шла о результатах проверки и привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. По итогам проверки за 2014 год фабрике было предложено уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость в размере 28,6 млн рублей, а также пени — более 8,3 млн рублей. Помимо этого, компания была оштрафована на 11,45 млн рублей.

Слушания по этому делу тянулись с 2017 года, так как были приостановлены до вынесения решения по другому делу. Рассмотрение возобновили в августе 2020 года.

Напомним, фабрика работала с 1966 года. Корпорация Петра Порошенко приобрела ей в 2001 году. В 2017 году фабрику остановили, появилась информация о возможной продаже этих активов.

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