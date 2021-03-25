Пекин, , 03:21 — REGNUM Трое граждан Китая были занесены в черный список некоторыми туристическими достопримечательностями пекинского района Яньцин за их «нецивилизованное поведение», сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Данные меры были применены к провинившимся после того, как они нацарапали на Бадалинском участке Великой Китайской стены надписи, сообщили местные власти. В число 12 туристических объектов района, помимо Бадалина, вошли парк дикой природы, горнолыжный курорт и водно-болотный парк.

Как стало известно, 21 марта три человека нацарапали свои имена на секциях Великой стены острыми инструментами. Рано утром 22 марта они были привлечены к ответственности за свое поведение — арестованы и оштрафованы местной полицией в соответствии с законом.

Туристические достопримечательности района запустили совместный механизм наказания в апреле 2020 года, чтобы повысить осведомленность общественности о защите культурных объектов.