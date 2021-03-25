Пекин, , 03:16 — REGNUM Киберпространственная администрация Китая (CAC) удалила более 520 мобильных приложений в рамках своей недавней кампании по борьбе с нарушениями и вульгарным контентом, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

По данным CAC, с момента начала кампании в феврале этого года было закрыто более 2300 веб-сайтов и онлайн-платформ, а также удалено более 2,08 млн единиц незаконного онлайн-контента.

Более 72 тыс. аккаунтов также были приостановлены, а более 7200 крупных прямых трансляций были запрещены за нарушение соответствующих правил. CAC обещает усилить регулирование киберпространства и борьбу с нарушениями, чтобы обеспечить здоровую онлайн-среду.

Месячник борьбы за чистоту интернета был направлен на улучшение онлайн-опыта интернет-пользователей путем очистки сети от порнографического, насильственного, вульгарного и связанного с азартными играми контента на таких платформах, как веб-порталы, поисковые системы, онлайн-форумы и сервисы социальных сетей, говорится в заявлении CAC.