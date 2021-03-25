Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Запуск двух баллистических ракет Северной Кореей подтвердили власти США, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По его словам, Пентагон и спецслужбы США изучают уже имеющиеся данные о тестовых запусках ракет, чтобы установить их тип и технические характеристики. Других подробностей источник не раскрыл.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта источники в японском правительстве заявили о испытательном пуске ракет со стороны КНДР. По их данным, ракеты КНДР запустила в сторону японского моря. Ранее, 24 марта, о ракетном пуске со стороны КНДР заявили в Южной Корее. Официальных подтверждений со стороны Пхеньяна пока не поступало.

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