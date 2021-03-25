Токио, , 03:31 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга проводит экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с проведёнными Северной Кореей ракетными испытаниями. Об этом 25 марта сообщает агентство Kyodo.

По последним данным, КНДР запустила в сторону японского моря две баллистические ракеты, которые не пролетали над территорией Японии и упали Японском море за пределами её эксклюзивной экономической зоны.

В ходе заседания, в котором также принимают участие генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, премьер-министр поручил приложить все усилия для получения информации о проведённых КНДР ракетных испытаниях, а также подтвердить безопасность для находящихся в районе испытаний судов и самолётов.

Напомним, что последний запуск баллистических ракет КНДР осуществляла в марте 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 25 марта произвела испытательный запуск ракеты, не представляющий угрозы для Японии.

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