Гавана, , 03:04 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 736 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 68 986. Также за минувшие сутки в республике скончались еще четверо пациентов с коронавирусной инфекций. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 405 человек.

Отмечается, что главный очаг распространения инфекции находится в кубинской столице Гаване — на нее приходится более половины вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. При этом в минздраве Кубы объявили о планах провакцинировать более половины жителей страны к августу 2021 года.