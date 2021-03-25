Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Обращение министерства здравоохранения США по поводу временного размещения детей-мигрантов на двух военных базах в Техасе одобрил Пентагон. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

Речь идет о несовершеннолетних мигрантах, нелегально проникнувших на территорию Соединенных Штатов без сопровождения взрослых. Их примут на базах Сан-Антонио-Лакланд и Форт-Блисс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ближайшие время власти США собираются открыть новые центры для содержания детей-мигрантов.

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