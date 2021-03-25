Москва, , 02:57 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск госкорпорации «Роскосмос» и признал недействительным патент №2 667 418 на изобретение в части указания в качестве патентообладателя АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал». Решением суда Роспатент обязали внести изменения в госреестр и выдать новый патент с указанием «в качестве патентообладателя Российской Федерации». В основе спора лежал патент на изобретение «Электрогидравлическая система управления поворотным кольцом стартового ракетного комплекса». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Контракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Модернизация объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур» был заключен в 2012 году. Спорное изобретение было создано в рамках данной работы.

Напомним, спор рассматривался с августа 2020 года. Третьим лицом в нём участвовало, помимо патентного ведомства, АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».