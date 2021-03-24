Москва, 25 марта, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск госкорпорации «Роскосмос» и признал недействительным патент №2 667 418 на изобретение в части указания в качестве патентообладателя АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал». Решением суда Роспатент обязали внести изменения в госреестр и выдать новый патент с указанием «в качестве патентообладателя Российской Федерации». В основе спора лежал патент на изобретение «Электрогидравлическая система управления поворотным кольцом стартового ракетного комплекса». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Космические масштабы дела

Контракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Модернизация объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур» был заключен в 2012 году. Спорное изобретение было создано в рамках данной работы.

Напомним, спор рассматривался с августа 2020 года. Третьим лицом в нём участвовало, помимо патентного ведомства, АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».