Москва, , 02:49 — REGNUM Россия или Иран не представляют реальной угрозы для США и американским гражданам следует бояться другого. Об этом написал 24 марта в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так он оценил результаты исследования опроса Gallup о том, что жители США видят опасность в военной мощи РФ, а также разработке ядерного оружия в КНДР и Иране.

«Напрасные страхи, надуманные угрозы. Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы», — отметил сенатор.

По словам парламентария, опасность для Соединенных Штатах представляют внутренние проблемы, связанных с нетерпимостью, вооруженными нападениями и действиями радикалов.

«Им надо бояться внутренних бед, расовой ненависти, обезумевших стрелков и не менее безумных активистов, еще более разжигающих эту ненависть. Угроза для стабильности и безопасности жителей США исходит изнутри — не снаружи», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Энтони Блинкен, в ходе саммите глав МИД стран НАТО, заявил, что Россия, Иран, КНДР и Китай представляют военную угрозу для Запада.