Вашингтон, , 03:30 — REGNUM В США число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 30 миллионов человек. Это следует из опубликованных 25 марта данных американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания в стране и мире.

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По данным на 02:15 мск, в США число случаев инфицирования новым коронавирусом достигло 30 001 245. За время пандемии в стране умерли 545 053 пациента с COVID-19. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 23 марта заявил, что в ближайшие месяцы американские власти смогут провести вакцинацию всего населения США от коронавирусной инфекции.

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