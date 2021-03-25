Токио, , 02:24 — REGNUM В столичном регионе Японии Токио выявили за сутки рекордное за последний месяц число зараженных коронавирусом нового типа — 420 человек, передает телеканал NHK.

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По его данным, уже второй раз за минувший месяц число выявленных за сутки пациентов в Токио превышает 400 человек. Отмечается, что рост заболеваемости зафиксирован всего спустя три дня после отмены режима чрезвычайной ситуации. Местные власти опасаются, что в Токио может начаться новая волна заболеваемости COVID-19.

Также рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в японской префектуре Мияги. Там впервые с начала пандемии выявили рекордное число заболевших — 131 человека. При этом неделей ранее в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Японские власти обеспокоены не только ростом заболеваемости COVID-19 в ряде регионов страны. Также беспокойство вызывает рост количества случаев заражения новыми штаммами SARS-CoV-2.