Пекин, , 02:15 — REGNUM Китай планирует открыть более 30 новых гражданских аэропортов в течение трех лет в рамках усилий по улучшению транспортной сети страны, заявил замминистра транспорта КНР Ван Чжицин, передает агентство Синьхуа.

За это время страна построит еще 3000 км междугородних и внутригородских железных дорог, построит или отремонтирует 25 000 км скоростных автомагистралей, добавил Ван. По его словам, поскольку Китай недавно поборол абсолютную бедность и перешел к оживлению сельских районов, еще больше усилий будет направлено на улучшение дорог в сельской местности, чтобы облегчить доставку сельскохозяйственной продукции в города и промышленных товаров на сельский рынок.

Главный инженер Министерства транспорта КНР Ван Ян, заявил, что Китай активно проводит исследования и разработки в области высокоскоростных поездов на магнитной подвеске, а новые разработки в этой сфере будут своевременно анонсированы.