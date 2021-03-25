Бразилиа, , 02:14 — REGNUM Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Бразилии возросло на 1999 и составило 300 675. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба бразильского минздрава.

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За минувшие сутки в стране выявили 89 414 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Бразилии было зарегистрировано 12 219 433 подобных случая заражения. При этом 10 601 658 пациентов уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Федеральный верховный суд Бразилии отклонил иск бразильского президента Жаира Болсонару, потребовавшего отменить карантинные ограничения, действующие в ряде регионов страны из-за распространения коронавируса.

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