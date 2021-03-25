Пекин, , 02:12 — REGNUM Онлайн-выставка, демонстрирующая достижения Китая в борьбе с организованной преступностью, открылась в Пекине 23 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Выставка включает в себя более 1300 экспонатов, в числе которых фотографии, видеоролики, интерактивные программы, связанные с кампанией. Доступ к выставке можно получить через сайт государственного телевидения CCTV.

Организованная ведущей китайской группой по борьбе с бандитизмом и организованной преступностью, онлайн-выставка использует искусственный интеллект для создания виртуальных модераторов и позволяет аудитории участвовать в различных интерактивных мероприятиях, таких как викторины и онлайн-суды.