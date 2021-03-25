Токио, , 02:18 — REGNUM Северная Корея 25 марта произвела испытательный запуск ракеты, не представляющий угрозы для Японии. Об этом со ссылкой на японское правительство сообщает телеканал NHK.

По его данным, запущенная КНДР ракета (предположительно баллистическая) упала в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны страны. Траектория её полёта над Японией не проходила. О более точных данных на настоящий момент не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет начальников штабов Южной Кореи 24 марта подтвердил, что Северная Корея 21 марта осуществила тестовый запуск двух крылатых ракет.

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