Париж, , 02:10 — REGNUM Запрет собираться группами более шести человек за пределами помещений объявило министерство внутренних дел Франции из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 24 марта сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу ведомства Жеральда Дарманена.

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Указанное распоряжение касается всей территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жеральд Дарманен заявил, что действующие во Франции ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции не будут отменены или ослаблены на Пасху, которую в стране будут праздновать 4 апреля.

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