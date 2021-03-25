Урумчи, Китай, , 02:09 — REGNUM Три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в округе Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 24 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Здания, в которых располагаются 65 домохозяйств, получили повреждения различной степени тяжести, сообщает региональное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР.

В общей сложности 278 жителей, проживающих в опасных районах, были переведены в безопасные места, сообщили в местном правительстве. Было зафиксировано десять афтершоков, причем наибольшая магнитуда составила 3,4.

Очаг землетрясения находился координатам 41,70 градуса северной широты и 81,11 градуса восточной долготы на глубине 10 км, примерно в 64 км от уездного центра Байчэн близ Аксу.