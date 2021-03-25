Пекин, , 02:05 — REGNUM Власти Китая призвали умножить усилия по стимулированию качественного развития государственных услуг в сфере культуры и досуга, сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующее заявление было совместно опубликовано Министерством культуры и туризма, Национальной комиссией по развитию и реформам и Министерством финансов КНР.

Заявление направлено на решение проблемы недостаточного предложения высококачественных государственных культурных услуг с помощью комплекса мер, по ключевым областям.

Заявление предлагает шаги по усилению стандартизации и цифровизации государственных культурных услуг, оптимизации сетей первичного уровня, предоставляющих государственные культурные услуги, и расширению общественных культурных пространств в сельских и городских районах.

В заявлении отмечается, что необходимо приложить больше усилий для того, чтобы наилучшим образом использовать библиотеки и культурные центры уездного уровня, хорошо функционирующие культурные станции в городах и поселках в качестве подцентров общественных культурных услуг и создать более гибкое пространство для чтения книг и искусства для общественности.