Пекин, , 02:01 — REGNUM В Китае было введено более 80,4 млн доз вакцин против COVID-19 по состоянию на 22 марта, согласно свежим данным, опубликованным межведомственной целевой группой по реагированию на COVID-19 при Госсовете КНР, сообщает агентство Синьхуа.

По информации целевой группы, численность привитого население страны неуклонно растет. На следующем этапе Китай планирует ускорить свою универсальную бесплатную программу иммунизации, расширив ее охват от людей с более высоким риском заражения COVID-19 до широкой общественности, сообщает целевая группа.

В ближайшее время будет проведена широкомасштабная концентрированная вакцинация, которая станет самой масштабной в истории страны, отмечают власти.