Гонконг, Китай, , 01:59 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае приостановило вакцинацию населения от COVID-19 вакциной BioNTech из-за проблем с крышками флаконов с вакциной, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Правительство САР приняло решение после получения письменного уведомления от компании Fosun Pharma, в котором говорится о наличии проблем с упаковкой вакцин партии № 210 102.

Разработчиками вакцины являются немецкий производитель лекарств BioNTech и китайская Fosun Pharma. Компании заявили, что никакого риска для безопасности продукта обнаружено не было, но они призвали немедленно приостановить вакцинацию в интересах населения.

Правительство Гонконга заявило, что все общинные центры вакцинации приостановят введение доз этой вакцины до дальнейшего уведомления. Ведется активное расследование причин инцидента совместно властями Гонконга и фармацевтическими компаниями.