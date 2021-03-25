Стокгольм, , 01:59 — REGNUM На чемпионате мира по фигурному катанию, проходящем в Стокгольме, выявили второй случай заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Второй случай инфицирования SARS-CoV-2 был выявлен «в ходе строгих процедур тестирования». Имя заразившегося организаторы соревнований не сообщают «из уважения к конфиденциальности соответственного лица», в настоящее время он помещён в карантин. Также была проведена работа по обеспечению безопасности других участников состязаний.

В сообщении отмечается, что тесты ПЦР помогли выявить заразившихся сразу по прибытии в Стокгольм, ещё до получения аккредитации.

Напомним, что на ЧМ, проходящем в Стокгольме 24−28 марта, после коротких программ в парном катании лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в одиночном катании — также российская спортсменка Анна Щербакова.

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