Урумчи, Китай, , 01:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в уезде Байчэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 24 марта, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC).

Очаг землетрясения находился на 41,70 градуса северной широты и 81,11 градуса восточной долготы, на глубине 10 км. Непосредственных сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Пожарная служба округа Аксу в Синьцзяне направила три пожарные машины и 12 спасателей к эпицентру землетрясения в Байчэне для дальнейшего расследования ситуации. Электросеть в этом районе работает в штатном режиме.

Синьцзянское региональное железнодорожное управление начало экстренное реагирование на землетрясение, приказав всем пассажирским поездам, курсирующим в районе землетрясения, немедленно прекратить работу, в то время как обслуживающий персонал был направлен для проверки сетей связи и электроснабжения, а также для проверки железнодорожных линий, мостов, туннелей и прочих сооружений.

Пострадавшие от землетрясения пассажирские поезда, курсирующие между региональной столицей городом Урумчи и несколькими пунктами назначения, включая Хотан и Аксу, были задержаны.