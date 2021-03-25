Пекин, , 01:45 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely создал новый бренд электромобилей с уставным капиталом в 2 млрд юаней ($307,2 млн), сообщает агентство Синьхуа

Новый бренд, получивший название Zeekr, станет совместным предприятием Geely Auto и ее материнской компании Geely Holding Group, которые получат 51% и 49% акций нового бренда соответственно.

Первая модель нового бренда будет представлена под заказ в этом году на автосалоне в Шанхае, который пройдет с 21 по 28 апреля, а поставки начнутся в четвертом квартале текущего года сообщает Geely Auto.

В течение следующих пяти лет компания Zeekr намерена ежегодно выпускать на рынок по крайней мере один новый продукт.

По словам председателя правления Geely Holding Group Ли Шуфу, компания разрабатывает планы ориентации на энергосберегающих и новых энергетических автомобилях, а также на «умных» электромобилях.

Zeekr — это последняя инициатива компании Geely Holding в сфере электромобилей. Volvo, которую Geely Holding приобрела в 2010 году, объявила, что к 2030 году полностью перейдет на электричество.