Любляна, , 01:44 — REGNUM Продолжительность ночного комендантского в Словении, введенного для борьбы с распространением коронавируса, решили сократить власти республики. Об этом 24 марта сообщается на сайте словенского правительства.

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Вместо периода с 21:00 до 06:00 новый режим охватит промежуток времени с 22:00 до 5:00 (с 00:00 до 07:00 мск). Кроме того, власти страны запретили выезд из регионов Обално-Крашка, Горишка и Словенская Каринтия в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Словении прошла траурная церемония памяти жертв COVID-19, приуроченная к годовщине первого случая смерти среди пациентов с этим заболеванием.

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