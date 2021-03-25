Нью-Дели, , 01:39 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит официальный визит в Бангладеш 26−27 марта по приглашению главы правительства Шейха Хасина, сообщает пресс-служба индийского МИД.

Визит Моди приурочен к 50-летней годовщине освободительной войны и установления дипломатических отношений между Индией и Бангладеш. Сам глава индийского правительства примет участие в праздничных мероприятиях.

При этом отмечается, что это первая зарубежная поездка премьер-министра Индии с начала пандемии коронавирусной инфекции. Также Моди проведет переговоры с главой МИД Бангладеш, премьер-министром страны и президентом Абдулом Хамидом.