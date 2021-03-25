Иу, Китай, , 01:34 — REGNUM Грузовые поезда, отправляющиеся в Европу из небольшого китайского товарного узла Иу, в этом году увеличили поставки, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд, груженный 100 двадцатифутовыми эквивалентами груза, отправился из Иу в столицу Белоруссии город Минск 23 марта. Это был 300-й грузовой поезд направления Китай-Европа, проходивший через город с 1 января.

300 поездов перевезли в общей сложности 25 058 двадцатифутовых эквивалентов груза, что на 373,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С тех пор как в 2014 году был запущен грузовой маршрут, связывающий Иу с Европой через Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая, Иу обработал более 2900 грузовых поездов направления Китай-Европа, доставив более 240 000 двадцатифутовых эквивалентов груза.