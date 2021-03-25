Нью-Йорк, США, , 01:36 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 24 марта продолжили снижение. Его лидером вновь является Nasdaq, потерявший 2,01%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 3,09 пункта (0,01%), до уровня 32 420,06 пункта. S&P 500 потерял 21,38 пункта (0,55%), опустившись до уровня 3889,14 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 265,81 пункта (2,01%), до уровня 12 961,89 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,07, до уровня $60,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть отыгрывают предшествующее падение.

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