Приштина, , 01:56 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 24 марта заявил, что новое правительство Сербии отправило Сербии «дурную весть», назначив лишь одного серба министром.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в составе нового правительства Косово представитель косовских сербов Горан Ракич возглавил министерство национальных меньшинств и возвращения эмигрантов.

Согласно Конституции Косово в правительстве Косово одно кресло должно принадлежать сербу и еще одно — представителю других национальных меньшинств. В случае, если в кабинете больше 12 министерств (в кабинете пришедшего к власти 22 марта Альбина Курти их 15), еще одно кресло должно достаться представителю национальных меньшинств.

Если в прежних правительствах сербам доставалось два министерских поста, то в правительстве Курти два поста достались представителям несербских национальных меньшинств. Министром регионального развития стал глава Демократической турецкой партии Косово Фикрим Дамка, а пост министра местной администрации занял представитель косовских цыган-египтян Эльберт Красничи. Представительница косовских бошняков Эмилия Реджепи получила пост заместителя премьер-министра по вопросам меньшинств и правам человека.

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