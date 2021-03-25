Подгорица, , 22:33 — REGNUM Правительство Черногории изменило границы муниципалитета Туз, большую часть населения которого составляют албанцы. Изменения были замечены руководством муниципалитета 24 марта при просмотре геопортала.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, глава муниципалитета этнический албанец Ник Джелёшай назвал это решение «антиалбанским актом», и пообещал, что противостоять ему будут «всеми силами». Ответственность за смену границ в муниципалитете возложили на премьер-министра Здравко Кривокапича и его заместителя албанца Дритана Абазовича.

В результате изменения границ мусорные полигоны Туза перешли в состав территории столичного муниципалитета. Уже неоднократно жители муниципалитета обвиняли руководство страны в попытке «заблокировать его отходами», что является причиной многолетней полемики с властями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черногории назвали цену проведения референдума о добыче нефти в стране