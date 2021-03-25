Тирана, , 22:16 — REGNUM Парламент Албании 24 марта 95 голосами из 120 одобрил нормативный акт совета министров, который позволяет правительству вести переговоры о закупке вакцины от коронавируса с другими поставщиками, кроме Pfizer и AstraZeneca.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, незадолго до этого министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу отметила, что такие страны, как Германия и Италия, не исключают возможности закупки вакцины у Китая и России из-за сбоя поставок американской и британской вакцин.

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Напомним, 22 марта ОАЭ передали Албании 10 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ими будут привиты лица в возрасте старше 80 лет.

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