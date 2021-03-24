Афины , 25 марта, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Россия наряду с Францией и Англией внесла большой вклад в борьбу греков против Османской империи в 1821—1829 годах и обретение независимого государства, заявила 24 марта президент Греции Катерина Сакелларопулу. Её выступление транслировалось национальными телеканалами.

Presidency.gr Торжественное мероприятие в президентском дворце в Афинах по случаю 200-летия греческой революции

Торжественное мероприятие по случаю 200-летия греческой революции проходило в президентском дворце в Афинах. В нём приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, министр обороны Франции Флоранс Парли.

Катерина Сакелларопулу «Наши народы связывает давняя дружба и прочные узы с момента зарождения современного греческого государства. Вклад великих держав того времени — Франции, Англии и России — в борьбу был важным».

Presidency.gr Торжественное мероприятие в президентском дворце в Афинах по случаю 200-летия греческой революции

25 марта в Афинах пройдёт военный парад, посвященный 200-летию начала освободительной войны греков. В нём также примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Греческая национально-освободительная революция 1821−1829 гг. — Греческая война за независимость, революция греческого народа, вследствие которой было свергнуто османское иго и завоёвана независимость Греции. Ключевой в этой борьбе стала победа России над Турцией в войне 1828−1829 годов.

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