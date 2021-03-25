Тирана, , 22:13 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза Ана Писанеро 24 марта ответила на обвинения премьер-министра Албании Эди Рамы в отношении Брюсселя.

В заявлении для Euronews Albania Писанеро заявила, что участие комиссара Еврокомиссии по инновациям, науке, образованию, культуре и молодежи нового состава Марии Габриэль в круглом столе по вопросам образования в Вене не является вмешательством во внутренние дела Албании, поскольку мероприятие проводится на региональном уровне.

Ранее Эди Рама назвал речь Габриэль на круглом столе вмешательством во внутренние дела Албании накануне выборов 25 апреля и потребовал от Брюсселя объяснений. Речь Писанеро была посвящена европейским инициативам в сфере образования и научных исследований для Западных Балкан.

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