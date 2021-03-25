Приштина, , 05:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 24 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 4096 образцов в стране выявили 1347 носителей коронавируса. Еще 451 человек выздоровел.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 122 227 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3545 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 17 человек в возрасте от 23 до 90 лет. 102 652 пациента выздоровели.

Лечение в Северной Македонии проходят 15 153 человека — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

В среду, 10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V».

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