Приштина, , 03:29 — REGNUM Заступивший на пост 23 марта премьер-министр Косово Альбин Курти на первом заседании правительства края заявил, что он ожидает, что в ближайшее время на его столе появится план по регулированию эпидемиологической ситуации и план экономического восстановления.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что результат работы его правительственного кабинета будет зависеть от каждого из министров.

В ходе торжественного заседания правительства Курти подчеркнул, что кризис в сфере здравоохранения должен решаться в срочном порядке, чтобы снизить смертность от COVID-19 и число новых случаев заражения.

Политик пообещал в ближайшее время предпринять меры по улучшению ситуации в Косово.

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