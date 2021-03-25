Пекин, , 01:21 — REGNUM Китай расширит свою пилотную программу по трансграничному розничному импорту электронной коммерции, чтобы облегчить процедуры торговли и расширить ее охват, сообщает агентство Синьхуа.

Китай расширит пилотное внедрение трансграничного розничного импорта электронной коммерции на все города и регионы, где расположены пилотные зоны свободной торговли, комплексные пилотные зоны трансграничной электронной коммерции, комплексные бондовые зоны, демонстрационные зоны по продвижению импорта или бондовые логистические центры, говорится в уведомлении, опубликованном шестью ведомствами страны, включая Министерство торговли КНР.

После проверки соответствия нормативным требованиям, соответствующие города и регионы будут допущены к ведению бизнеса в сфере кабального импорта через электронную коммерцию.

К настоящему времени Китай создал 21 зону свободной торговли и 105 всеобъемлющих пилотных зон трансграничной электронной коммерции, чтобы облегчить свою политику открытости на более высоком уровне.