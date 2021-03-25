Приштина, , 03:29 — REGNUM Послы государств «Большой пятерки» (Франция, Италия, Германия, США и Великобритания) 23 марта направили совместное письмо новому премьер-министру Косово Альбину Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, лидеры дипломатических миссий пяти стран призвали нового главу косовского правительства осуществлять уверенное руководство и обеспечить функциональность властных институтов, в том числе скорое избрание президента.

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Также дипломаты обратились к политическим силам Косово с призывом к сотрудничеству ради избрания нового президента.

Напомним, лидеры Альянса за будущее Косово (ААК) и Демократической партии Косово (ПДК) заявили о своем намерении бойкотировать сеанс парламента, на котором будет происходить избрание президента Косово. Пост президента намерена занятьВьоса Османи. Для этого ей понадобится набрать 2/3 голосов в парламенте (80/120), однако на данный момент она располагает лишь 67 голосами. Оставшиеся голоса разделены между партиями нацменьшинств, ААК, ПДК и бывшей партией Османи Демократической лигой Косово.

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