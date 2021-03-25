Приштина, , 06:15 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 23 марта обратились с поздравлениями к заступившему в этот день на должность премьер-министра Косово Альбину Курти.

На своих страницах в социальной сети Twitter политики заявили, что Евросоюз полностью поддерживает продвигаемую Курти повестку реформ и борьбу Косово с COVID-19.

При этом Курти напомнили, что в Брюсселе ожидают продолжения диалога Косово и Сербии и его успешного заявления.

Напомним, сам Курти подчеркивает, что диалог с Сербией для него имеет меньшее значение, чем борьба с безработицей и преступностью.

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