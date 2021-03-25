Приштина, , 07:05 — REGNUM Бывший министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза-Харадинай 23 марта обратилась с открытым письмом к своей преемнице Донике Гервалле.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай-Стубла рассказала о вызовах, которые ожидают новую главу МИД Косово и посоветовала ей быть сильной.

Политик подчеркнула, что пребывание на посту главы МИД Косово лишит Герваллу времени на общение с семьей. Ей предстоит регулярно отвечать на запросы сербских чиновников о визитах на территорию Косово, и Харадинай-Стубла посоветовала преемнице отклонять подобные запросы. Политик призвала преемницу не позволять исключать себя из хода диалога с Сербией и заботиться о албанцах, проживающих в Прешевской долине в Сербии, «поскольку они находятся в сложнейшем национальном, экономическом, социальном и политическом положении».

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Харадинай-Стубла возглавляла МИД Косово с июня 2020 года по март 2021 года и лишилась кресла из-за обвинений в попытках манипулировать голосами избирателей в ходе досрочных парламентских выборов.

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