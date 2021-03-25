Москва, , 01:26 — REGNUM Рейтинг самых надёжных банков России по версии журнала Forbes, обнародованный 25 марта, возглавили Сбербанк, Райффайзенбанк и Росбанк.

В рейтинге 2021 года Сбербанк оттеснил на второе место лидировавший ранее Райффайзенбанк. Росбанк в этом году сохранил своё третье место. Наиболее надёжными из государственных банков Forbes считает ВТБ (девятое место) и Газпромбанк (десятое место).

Напомним, что в 2020 году ВТБ был признан Forbes лучшим банком для российских миллионеров — он представляет наиболее выгодные условия клиентам с активами от $1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг крупнейших землевладельцев России опубликовал журнал Forbes. На первом месте — агрокомплекс имени Николая Ткачёва, владеющий в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области землями стоимостью 88,6 млрд рублей.

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