Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Сенат Конгресса США одобрил назначение трансгендера Рейчел Левин на посту помощника американского министра здравоохранения. Об этом 24 марта говорится на сайте законодательного органа.

Она стала первым трансгендером, занявшим в США такой высокий пост. До 2011 года Левин была мужчиной, но после сменила пол.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта американский Сенат утвердил Мартина Уолша на посту министра труда США.

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